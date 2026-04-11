Ryandi Zahdomo
12 April 2026, 01.04 WIB

Jakarta Lampaui Bangkok! Jadi Kota Teraman ke-2 di ASEAN saat Perayaan Lebaran Betawi 2026

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir langsung dalam perayaan Lebaran Betawi 2026, Sabtu (11/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Lapangan Banteng kembali menjadi saksi hangatnya silaturahmi warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir langsung dalam perayaan Lebaran Betawi 2026, Sabtu (11/4).

Bukan sekadar perayaan rutin, acara ini menjadi ajang pembuktian bahwa budaya lokal mampu mempererat kerukunan di tengah modernitas ibu kota.

Dalam sambutannya, Pramono Anung memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi Majelis Kaum Betawi dan Bamus Betawi. Baginya, menjaga tradisi adalah kunci mempertahankan jati diri Jakarta.

"Lebaran Betawi bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan ruang kebersamaan yang hangat. Tradisi ini mengingatkan kita untuk terus memperkuat nilai-nilai budaya Betawi sebagai identitas Jakarta, seperti saling memaafkan, berkunjung ke keluarga, hingga nyorog sebagai sarana menanamkan adab dan mempererat hubungan antargenerasi," ujarnya.

Pramono juga memastikan bahwa Lebaran Betawi akan tetap menjadi agenda tahunan tetap yang didukung penuh oleh pemerintah provinsi, terutama dengan memilih lokasi-lokasi ikonik seperti Lapangan Banteng.

Lampaui Bangkok, Jakarta Kota Teraman Kedua di ASEAN

Ada kabar membanggakan di balik kemeriahan acara ini. Pramono mengungkapkan bahwa kerukunan antarwarga yang tercermin dalam Lebaran Betawi berdampak langsung pada indeks keamanan kota.

Kini, Jakarta resmi menduduki posisi sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara (ASEAN), tepat di bawah Singapura.

"Ini menjadi kabar baik. Jakarta kini tercatat sebagai kota teraman kedua di ASEAN setelah Singapura. Kita telah melampaui Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, dan Hanoi. Capaian ini tidak lepas dari kebersamaan, kerukunan, dan persatuan warga," katanya.

Editor: Estu Suryowati
