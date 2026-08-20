Simak, Jadwal Untuk Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Jumat, 21 Agustus 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam untuk memastikan pelaksanaan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Informasi jadwal shalat juga dapat membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menunaikan ibadah tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Jumat, 21 Agustus 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:49 WIB

Duha: 06:20 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:16 WIB