Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 14 Agustus 2026 Untuk Wilayah Purwakarta dan Sekitarnya

ilustrasi Jadwal Shalat./(Freepik)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya.
Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026:
Imsak: 04:32 WIB
Subuh: 04:42 WIB
Terbit: 05:57 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:59 WIB
Asar: 15:20 WIB
Magrib: 17:55 WIB
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