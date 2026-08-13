Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Banjar Besok Jumat, 14 Agustus 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar pada Jumat, 14 Agustus 2026:

Imsak: 04:29 WIB

Subuh: 04:39 WIB

Terbit: 05:53 WIB

Duha: 06:21 WIB

Zuhur: 11:55 WIB

Asar: 15:16 WIB

Magrib: 17:50 WIB