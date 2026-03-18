Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 23 Juli 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.
Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon pada Kamis, 23 Juli 2026:
Imsak: 04:30 WIB
Subuh: 04:40 WIB
Terbit: 05:56 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:56 WIB
Asar: 15:17 WIB
Magrib: 17:49 WIB
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