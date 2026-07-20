Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Besok Selasa, 21 Juli 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari merupakan hal penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Selasa, 21 Juli 2026:

Imsak: 04:35 WIB

Subuh: 04:45 WIB

Terbit: 06:01 WIB

Duha: 06:30 WIB

Zuhur: 12:01 WIB

Asar: 15:22 WIB