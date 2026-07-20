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Lania Monica
Selasa, 21 Juli 2026 | 02.00 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Bandung Besok Selasa, 21 Juli 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengesampingkan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Selasa, 21 Juli 2026:

Imsak: 04:33 WIB

Subuh: 04:43 WIB

Terbit: 05:55 WIB

Duha: 06:28 WIB

Zuhur: 11:59 WIB

Asar: 15:20 WIB

Magrib: 17:57 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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