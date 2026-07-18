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Lania Monica
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.44 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Besok Minggu, 19 Juli 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat merupakan pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar pada Minggu, 19 Juli 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:57 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:16 WIB

Magrib: 17:48 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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