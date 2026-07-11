Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Sabtu, 11 Juli 2026 | 21.40 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Sukabumi Besok Minggu, 12 Juli 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi pada Minggu, 12 Juli 2026:

Imsak: 04:36 WIB

Subuh: 04:46 WIB

Terbit: 06:04 WIB

Duha: 06:33 WIB

Zuhur: 12:03 WIB

Asar: 15:23 WIB

Magrib: 17:54 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Subang Besok Minggu, 12 Juli 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Subang Besok Minggu, 12 Juli 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21.50 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Ciamis Besok Minggu, 12 Juli 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Ciamis Besok Minggu, 12 Juli 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21.30 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Kuningan Besok Minggu, 12 Juli 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Kuningan Besok Minggu, 12 Juli 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore