Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Sukabumi Besok Minggu, 12 Juli 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi pada Minggu, 12 Juli 2026:

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Imsak: 04:36 WIB

Subuh: 04:46 WIB

Terbit: 06:04 WIB

Duha: 06:33 WIB

Zuhur: 12:03 WIB

Asar: 15:23 WIB