Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Majalengka Hari Ini Sabtu, 11 Juli 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Sabtu, 11 Juli 2026:

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