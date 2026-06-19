Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cilegon Besok Sabtu, 20 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cilegon pada Sabtu, 20 Juni 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:59 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:19 WIB