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Jumat, 19 Juni 2026 | 21.30 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Probolinggo Besok Sabtu, 20 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Probolinggo pada Sabtu, 20 Juni 2026:

Imsak: 04:04 WIB

Subuh: 04:14 WIB

Terbit: 05:33 WIB

Duha: 05:57 WIB

Zuhur: 11:28 WIB

Asar: 14:49 WIB

Magrib: 17:19 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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