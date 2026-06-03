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Lania Monica
Kamis, 4 Juni 2026 | 06.31 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Jakarta Besok Kamis, 4 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah aktivitas sehari-hari yang padat, informasi ini membantu menjaga kedisiplinan sekaligus meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Jakarta pada hari Kamis, 4 Juni 2026:

Imsak: 04:25 WIB

Subuh: 04:35 WIB

Terbit: 05:50 WIB

Duha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:13 WIB

Magrib: 17:48 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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