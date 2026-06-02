Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Indramayu Besok Rabu, 3 Juni 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian sangat penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu. Dengan berpedoman pada jadwal yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih tertata tanpa mengabaikan kewajiban shalat lima waktu.

Bagi masyarakat di wilayah Indramayu, jadwal shalat berikut dapat dijadikan acuan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Data ini dilansir dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam).

Jadwal Shalat Indramayu – Rabu, 3 Juni 2026 Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu pada Rabu, 3 Juni 2026:

Imsak: 04:21 WIB

Subuh: 04:31 WIB

Terbit: 05:48 WIB

Duha: 06:17 WIB

Zuhur: 11:48 WIB

Asar: 15:09 WIB