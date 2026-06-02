Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Kuningan Besok Rabu, 3 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui jadwal harian sejak awal, masyarakat dapat mengatur aktivitas pekerjaan, pendidikan, maupun kegiatan lainnya tanpa melewatkan kewajiban shalat lima waktu.

Jadwal waktu shalat memiliki peran penting sebagai pedoman ibadah sehari-hari. Selain membantu menjaga kedisiplinan dalam beribadah, ketepatan waktu shalat juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu, banyak masyarakat yang rutin memantau jadwal shalat setiap harinya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Rabu, 3 Juni 2026:

Imsak: 04:21 WIB

Subuh: 04:31 WIB

Terbit: 05:44 WIB

Duha: 06:17 WIB

Zuhur: 11:47 WIB