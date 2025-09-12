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Rabu, 22 Juli 2026 | 10.20 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Kuningan Hari Ini Rabu, 22 Juli 2026

Ilustrasi masjid (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi masjid (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Rabu, 22 Juli 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:52 WIB

Duha: 06:25 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:17 WIB

Magrib: 17:53 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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