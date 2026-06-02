Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Tasikmalaya Besok Rabu, 3 Juni 2026

JawaPos.com - Bagi umat Islam di setiap wilayah, mengetahui jadwal waktu shalat menjadi hal penting untuk membantu menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui jadwal harian sejak awal, masyarakat dapat mengatur aktivitas pekerjaan, pendidikan, maupun kegiatan lainnya tanpa melewatkan kewajiban shalat lima waktu.

Jadwal waktu shalat memiliki peran penting sebagai pedoman ibadah sehari-hari. Selain membantu menjaga kedisiplinan dalam beribadah, ketepatan waktu shalat juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu, banyak masyarakat yang rutin memantau jadwal shalat setiap harinya.

Oleh sebab itu, menggunakan jadwal resmi dari lembaga yang berwenang dapat menjadi pilihan terbaik untuk memastikan akurasi waktu ibadah.

Dengan mengetahui jadwal waktu shalat untuk Rabu, 3 Juni 2026, diharapkan umat Islam di wilayah Banjar dapat menjalankan ibadah dengan lebih tertib dan khusyuk.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya pada Rabu, 3 Juni 2026:

Imsak: 04:23 WIB

Subuh: 04:33 WIB

Terbit: 05:50 WIB