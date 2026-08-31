Yordania Klaim Cegat 8 Rudal Iran yang Menembus Wilayah Udaranya

Sebuah gambar diam dari video handout yang dirilis pada 14 Juli 2026 dikatakan menunjukkan sebuah drone diluncurkan oleh Iran dari lokasi yang tidak diketahui untuk menyerang posisi AS di pangkalan Azraq di Yordania. (File: Reuters)
JawaPos.com - Militer Yordania mencegat delapan rudal yang melanggar ruang udara negaranya.
Dalam sebuah pernyataan, pihak militer menyebutkan bahwa rudal-rudal tersebut berhasil dihancurkan sebelum menimbulkan ancaman bagi warga sipil maupun properti.
Dilansir dari Antara pada Senin (31/8), sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan telah menembakkan rudal balistik ke Pangkalan Udara AS King Hussein dan Azraq di Yordania, sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke Pulau Larak milik Iran.
IRGC menyebutkan serangan tersebut melibatkan rudal dan drone yang menargetkan infrastruktur serta area tempat jet-jet tempur ditempatkan, dan mengklaim telah menyebabkan kerusakan berat.
Pada Minggu, pasukan AS menggempur dua peluncur rudal Iran di Pulau Larak, yang menandai serangan pertama ke wilayah Iran sejak akhir Juli, ungkap seorang pejabat AS kepada Axios.
Peluncur-peluncur tersebut diduga sedang disiapkan Iran untuk menembakkan roket yang membawa ranjau laut ke Selat Hormuz.
IRGC menyatakan beberapa pejuang dan warga sipil tewas serta luka-luka dalam serangan itu, dan berjanji akan membalasnya.
Ketegangan antara Teheran dan Washington tetap tinggi sejak perang pecah akibat serangan terhadap Iran pada akhir Februari.
Meskipun kerangka kesepakatan telah ditandatangani pada Juni melalui mediasi Pakistan dan Qatar, AS memulai kampanye pengeboman selama dua minggu dan kembali menerapkan blokade laut pada Juli setelah timbul perselisihan terkait navigasi di selat tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!