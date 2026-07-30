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Antara
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.03 WIB

CSIS: Stok Rudal Patriot AS Turun Signifikan

Ilustrasi peluncuran rudal. (The Guardian) - Image

Ilustrasi peluncuran rudal. (The Guardian)

JawaPos.com - Lembaga wadah pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS) melaporkan,  Amerika Serikat mendapati pasokan rudal pertahanan udaranya berkurang secara signifikan.

Dilansir dari Antara pada Kamis, (30/7), berdasarkan perhitungan yang dilakukan CSIS dalam laporan mereka, antara tanggal 27 Februari dan 27 Juli, Amerika Serikat disebut telah menggunakan antara 1.503 hingga 1.571 rudal Patriot dan antara 174 hingga 218 interseptor THAAD.

Sementara itu, pada 27 Februari, Amerika Serikat dilaporkan memiliki 2.330 rudal Patriot dan 452 interseptor THAAD.

Kemudian pada tanggal 27 Juli, stok tersebut berkurang menjadi masing-masing 759–827 dan 234–278 rudal.

Laporan tersebut muncul di tengah seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang menginginkan agar Amerika Serikat segera memasok 300 rudal Patriot kepada Ukraina sebelum musim dingin tiba.

Editor: Kuswandi
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