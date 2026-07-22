Iran Serang Situs Radar di Dekat Pangkalan Udara Kuwait

JawaPos.com - Pasukan Iran menyerang sejumlah situs radar yang berlokasi di Kuwait. Ihwal hal ini diungkap Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Selasa (21/7).

"Sebagai bagian dari fase ke-24 Operasi Nasr-2, para pejuang pemberani IRGC terus membersihkan wilayah sistem radar dengan menyerang radar peringatan dini dan kompleks radar taktis di dekat pangkalan udara Ali Al Salem di Kuwait, serta fasilitas radar di Pulau Bubiyan Kuwait, menghancurkan dan menonaktifkannya," demikian menurut pernyataan IRGC, dilansir dari Antara, Rabu (22/7).

Pasukan militer Amerika Serikat meluncurkan beberapa rangkaian serangan terhadap Iran sejak 8 Juli.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklaim serangan tersebut untuk merespons tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Pasukan Iran kemudian melakukan aksi balasan dengan menargetkan pangkalan-pangkalan udara AS di beberapa negara Timur Tengah.