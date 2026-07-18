Bocah 12 Tahun Tewas Diterkam Buaya Saat Cuci Tangan di Tepi Sungai, Warga Sempat Berusaha Menyelamatkan

JawaPos.com - Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun tewas setelah diterkam buaya saat mencuci tangan dan wajah di tepi Sungai Ghaghara, Distrik Bahraich, Uttar Pradesh, India.

Korban diseret ke dalam sungai ketika membantu pamannya menanam padi di kawasan Desa Tikuri.

Melansir ETVBharat, peristiwa tragis itu terjadi ketika korban bernama Sunil Singh meninggalkan area persawahan untuk membersihkan tangan dan wajahnya di tepian sungai.

Tanpa diduga, seekor buaya yang bersembunyi di dalam air tiba-tiba menerkam dan menyeretnya ke bagian sungai yang lebih dalam.

Teriakan Sunil langsung memicu kepanikan. Pamannya, Uday Raj Singh, bersama warga sekitar berusaha menyelamatkannya dengan memukul buaya menggunakan tongkat dan melemparkan batu bata.

Namun, upaya tersebut tidak berhasil menghentikan serangan reptil itu.

Polisi yang menerima laporan segera mendatangi lokasi dan melakukan pencarian hingga malam hari.

Kepala Kepolisian Sektor (SHO) setempat, Triloki Nath Maurya, mengatakan jasad korban akhirnya ditemukan setelah operasi pencarian dilakukan.

"Setelah menerima informasi, tim kepolisian segera tiba di lokasi. Operasi pencarian kemudian dilakukan, dan jasad korban ditemukan pada larut malam," kata Triloki Nath Maurya.