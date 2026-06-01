Ledakan Gudang Amunisi di Myanmar Tewaskan 39 Orang, Satu Desa Nyaris Lenyap

Pemandangan setelah ledakan di desa Kaung Tat, timur laut Myanmar, 31 Mei 2026 (Al Jazeera).
JawaPos.com - Ledakan dahsyat mengguncang sebuah gudang penyimpanan amunisi di wilayah Shan, Myanmar timur laut, Minggu (1/6) waktu setempat, menewaskan sedikitnya 39 orang dan melukai 75 lainnya.
Insiden itu terjadi di dekat perbatasan Tiongkok, tepatnya di Desa Kaung Tat, kawasan yang dikuasai kelompok pemberontak Ta’ang National Liberation Army (TNLA).
Melansir Al-Jazeera, ledakan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu setempat dan memicu kerusakan besar di permukiman warga sekitar. Sejumlah rumah dilaporkan hancur, sementara proses pencarian korban masih terus berlangsung hingga malam hari.
Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kepulan asap raksasa membumbung tinggi ke udara, disusul ledakan susulan beberapa saat kemudian.
Foto-foto dari lokasi juga menunjukkan bangunan yang luluh lantak akibat daya ledak yang sangat kuat.
Juru bicara TNLA mengatakan data rumah sakit mencatat 39 korban meninggal dunia dan 75 orang luka-luka. Jumlah itu disebut lebih rendah dibanding perkiraan awal yang sempat dikhawatirkan.
Hingga kini, penyebab pasti ledakan belum diketahui. Namun dalam pernyataan resmi di Facebook, TNLA menyebut bahan peledak yang tersimpan di lokasi digunakan untuk aktivitas pertambangan. Wilayah Shan sendiri dikenal sebagai kawasan tambang kaya batu ruby.
“Insiden ini menyebabkan banyak korban di kalangan warga sipil,” tulis TNLA dalam pernyataannya.
Kelompok itu juga memastikan investigasi sedang dilakukan dan pihak yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban.
