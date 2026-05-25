Rusia Hujani Kyiv dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, 4 Tewas dan Puluhan Luka

JawaPos.com - Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke Kyiv dan wilayah sekitarnya pada Minggu dini hari, menggunakan rudal hipersonik Oreshnik, drone tempur, hingga rudal jelajah.

Sedikitnya empat orang tewas dan lebih dari 60 lainnya terluka dalam salah satu eskalasi paling serius dalam perang Rusia-Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.

Serangan dimulai sekitar pukul 01.00 waktu setempat setelah militer Ukraina memperingatkan kemungkinan peluncuran rudal balistik hipersonik dari Rusia. Ledakan terdengar di sejumlah titik ibu kota Ukraina, memicu kerusakan luas pada bangunan sipil, pusat bisnis, hingga fasilitas publik.

Kementerian Pertahanan Rusia, melansir Al-Jazeera, mengkonfirmasi bahwa mereka menggunakan rudal hipersonik Oreshnik dalam serangan tersebut. Moskow menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangan drone Ukraina di wilayah pendudukan Rusia di Ukraina timur yang menewaskan sedikitnya 18 orang.

“Sebagai tanggapan atas serangan teroris Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melakukan serangan besar-besaran menggunakan rudal balistik Oreshnik, Iskander, rudal hipersonik Kinzhal, rudal jelajah Tsirkon, serta drone,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya.

Kyiv Digempur Ratusan Drone dan Rudal Menurut Angkatan Udara Ukraina, Rusia meluncurkan sekitar 600 drone serta 90 rudal dari udara, laut, dan darat dalam satu malam. Sistem pertahanan udara Ukraina diklaim berhasil menghancurkan atau mengacaukan 549 drone dan 55 rudal, sementara 19 rudal lainnya gagal mencapai sasaran.

Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko mengatakan dua orang tewas di ibu kota dan 81 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, dua korban tewas lainnya dilaporkan berada di wilayah sekitar Kyiv.

Kepala Administrasi Militer Kyiv Tymur Tkachenko menyebut kerusakan tercatat di sedikitnya 40 lokasi berbeda di berbagai distrik kota.

“Ibu kota berada di bawah serangan rudal balistik massal,” ujarnya melalui Telegram.