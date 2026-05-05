Redakan Duka Orang Tua, Siswa Jepang Jahit “Angel Gown” untuk Bayi Meninggal



JawaPos.com – Sekelompok pelajar di Jepang memilih cara berbeda untuk membantu keluarga yang berduka. Mereka menjahit pakaian khusus untuk bayi yang meninggal saat lahir atau stillbirth.

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (5/5), inisiatif ini datang dari siswa SMP dan SMA di Okayama. Mereka memproduksi “angel gown” dan mengirimkannya ke keluarga serta fasilitas medis di seluruh Jepang.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Mai Uno yang kini berusia 16 tahun. Ia tergerak setelah mengetahui realitas stillbirth dari ibunya yang bekerja sebagai bidan.

“Saya kaget mengetahui ada ibu yang tidak bisa melihat bayinya lahir dengan sehat,” ujarnya. Pengalaman itu kemudian menjadi proyek penelitian di sekolah bersama dua temannya.

Dalam prosesnya, mereka bertemu tenaga kesehatan dan membaca kisah para ibu yang kehilangan bayi. Dari sana, mereka memahami betapa berat pengalaman tersebut bagi keluarga.

Mereka juga menemukan bahwa tidak semua bayi mendapatkan pakaian layak. Dalam beberapa kasus, bayi hanya dibungkus kain kasa sebelum diserahkan ke orang tua.

Hal itu mendorong mereka membuat angel gown sendiri. Tujuannya sederhana, memberi sedikit kenyamanan emosional bagi keluarga yang berduka.

Pada 2022, mereka menggalang dana melalui crowdfunding. Total dana yang terkumpul mencapai 580.000 yen (sekitar Rp63,8 juta), melampaui target awal.

Banyak donatur merupakan perempuan yang pernah mengalami kehilangan serupa. Mereka menyertakan pesan emosional seperti berharap dulu memiliki pakaian seperti itu.