Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
14 April 2026, 20.24 WIB

Lebanon dan Israel akan Berunding di Washington DC, Menlu AS Marco Rubio akan Ikut Serta

Menlu AS Marco Rubio dikabarkan akan hadir dalam perundingan antara Lebanon dengan Israel. (Al Jazeera) - Image

Menlu AS Marco Rubio dikabarkan akan hadir dalam perundingan antara Lebanon dengan Israel. (Al Jazeera)

 

JawaPos.com-Para duta besar dari Lebanon dan Israel akan berunding di Washington DC pada Selasa ini, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Marco Rubio dilaporkan akan ikut serta.

"Menlu Rubio akan ikut serta dalam perundingan damai antara duta Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter dan Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh-Moawad di Kantor Departemen Luar Negeri," menurut jadwal agenda yang disiarkan Deplu AS. Pertemuan tersebut dilaporkan akan dimulai pukul 15:00 GMT (22:00 WIB).

Dialog tersebut diinisiasi oleh pihak Lebanon melalui mediator internasional. Menjelang berlangsungnya negosiasi, unjuk rasa pro-Hizbullah dilaporkan berlangsung di Beirut, ibu kota Lebanon.

Perseteruan antara Israel dan Hizbullah, kelompok Syiah Lebanon, mengalami eskalasi pada 2 Maret, ditandai dengan serangan rudal Hizbullah ke wilayah Israel, di tengah serangan militer AS-Israel ke Iran.

Israel lantas melancarkan serangan berskala besar ke sejumlah wilayah Lebanon, antara lain wilayah selatan, Lembah Bekaa, dan Beirut. Pada 16 Maret, militer Zionis Israel mengumumkan dimulainya agresi darat ke wilayah Lebanon selatan.

Menyusul gencatan senjata selama dua pekan antara Iran dan Israel yang diumumkan pekan lalu, Hizbullah menangguhkan serangannya terhadap Israel. Tetapi, Hizbullah melanjutkan lagi serangan pada Kamis setelah Israel melakukan serangan besar-besaran terhadap Beirut dan kota-kota di Lebanon selatan pada Rabu. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Menlu AS Marco Rubio Sebut Pemerintahnya akan Tinjau Kerja Sama karena NATO Ogah Bantu Lawan Iran - Image
Internasional

Menlu AS Marco Rubio Sebut Pemerintahnya akan Tinjau Kerja Sama karena NATO Ogah Bantu Lawan Iran

31 Maret 2026, 15.47 WIB

Menlu AS Klaim Ada Kemajuan Pembicaraan Tak Langsung dengan Iran - Image
Internasional

Menlu AS Klaim Ada Kemajuan Pembicaraan Tak Langsung dengan Iran

27 Maret 2026, 20.22 WIB

Menlu AS dan Saudi Bahas Iran dan Serangan ke Kedutaan - Image
Internasional

Menlu AS dan Saudi Bahas Iran dan Serangan ke Kedutaan

05 Maret 2026, 20.09 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore