Lebanon dan Israel akan Berunding di Washington DC, Menlu AS Marco Rubio akan Ikut Serta

JawaPos.com-Para duta besar dari Lebanon dan Israel akan berunding di Washington DC pada Selasa ini, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Marco Rubio dilaporkan akan ikut serta.

"Menlu Rubio akan ikut serta dalam perundingan damai antara duta Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter dan Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh-Moawad di Kantor Departemen Luar Negeri," menurut jadwal agenda yang disiarkan Deplu AS. Pertemuan tersebut dilaporkan akan dimulai pukul 15:00 GMT (22:00 WIB).

Dialog tersebut diinisiasi oleh pihak Lebanon melalui mediator internasional. Menjelang berlangsungnya negosiasi, unjuk rasa pro-Hizbullah dilaporkan berlangsung di Beirut, ibu kota Lebanon.

Perseteruan antara Israel dan Hizbullah, kelompok Syiah Lebanon, mengalami eskalasi pada 2 Maret, ditandai dengan serangan rudal Hizbullah ke wilayah Israel, di tengah serangan militer AS-Israel ke Iran.

Israel lantas melancarkan serangan berskala besar ke sejumlah wilayah Lebanon, antara lain wilayah selatan, Lembah Bekaa, dan Beirut. Pada 16 Maret, militer Zionis Israel mengumumkan dimulainya agresi darat ke wilayah Lebanon selatan.

