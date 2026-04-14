Rian Alfianto
14 April 2026, 18.27 WIB

Donald Trump Tantrum Lagi, Kali Ini Tuduh Media AS Sebarkan Hoaks soal Perang Iran

Ilustrasi mimik wajah marah Donald Trump. (CNN)

JawaPos.com - Konflik verbal terkait perang Iran yang melibatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kian meluas. 

Setelah melontarkan serangan verbal ke Paus Leo XIV, Trump ngamuk lagi dan kini melancarkan serangan terbuka terhadap media nasional AS yang memberitakan perang Iran.

Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Trump secara khusus menyoroti pemberitaan The New York Times.

Ia menuding media tersebut menggiring opini publik dengan narasi yang dianggap menyesatkan terkait kondisi Iran pasca konflik.

Trump bahkan mengklaim bahwa Iran telah mengalami kehancuran besar secara militer, namun laporan media justru memberikan gambaran yang berbeda.

“Jika masih ada yang membaca media itu, mereka akan mengira Iran sedang berada di posisi kuat. Padahal faktanya tidak seperti itu,” tulis Trump di media sosial pribadinya.

Pernyataan Trump juga bisa dibaca bukan sekadar kritik biasa. Ia kembali menghidupkan istilah 'fake news' untuk menilai kredibilitas media arus utama di Amerika Serikat.

Dalam narasinya, media AS disebut telah menyebarkan informasi yang tidak akurat dan merugikan negara.

Trump juga mempertanyakan etika jurnalistik, menuding media tertentu gagal menjaga integritas dalam menyampaikan fakta kepada publik.

Nada serangan ini mencerminkan pola lama Trump yang kerap berseberangan dengan media, terutama saat isu yang diangkat berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan militer.

Artikel Terkait
Perseteruan Donald Trump-Paus Leo XIV: Iran Puji Sikap Paus dan Kecam Trump - Image
Internasional

Perseteruan Donald Trump-Paus Leo XIV: Iran Puji Sikap Paus dan Kecam Trump

14 April 2026, 14.26 WIB

Inggris Menolak Ikut Blokade Hormuz, Sekutu Barat Mulai Jaga Jarak dari Donald Trump - Image
Internasional

Inggris Menolak Ikut Blokade Hormuz, Sekutu Barat Mulai Jaga Jarak dari Donald Trump

14 April 2026, 06.33 WIB

Respons Serangan Verbal Donald Trump, Paus Leo XIV Tak Takut: Gereja Bukan Arena Politik - Image
Internasional

Respons Serangan Verbal Donald Trump, Paus Leo XIV Tak Takut: Gereja Bukan Arena Politik

14 April 2026, 05.41 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

