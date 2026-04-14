Donald Trump Tantrum Lagi, Kali Ini Tuduh Media AS Sebarkan Hoaks soal Perang Iran

JawaPos.com - Konflik verbal terkait perang Iran yang melibatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kian meluas.

Setelah melontarkan serangan verbal ke Paus Leo XIV, Trump ngamuk lagi dan kini melancarkan serangan terbuka terhadap media nasional AS yang memberitakan perang Iran.

Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Trump secara khusus menyoroti pemberitaan The New York Times.

Ia menuding media tersebut menggiring opini publik dengan narasi yang dianggap menyesatkan terkait kondisi Iran pasca konflik.

Trump bahkan mengklaim bahwa Iran telah mengalami kehancuran besar secara militer, namun laporan media justru memberikan gambaran yang berbeda.

“Jika masih ada yang membaca media itu, mereka akan mengira Iran sedang berada di posisi kuat. Padahal faktanya tidak seperti itu,” tulis Trump di media sosial pribadinya.

Pernyataan Trump juga bisa dibaca bukan sekadar kritik biasa. Ia kembali menghidupkan istilah 'fake news' untuk menilai kredibilitas media arus utama di Amerika Serikat.

Dalam narasinya, media AS disebut telah menyebarkan informasi yang tidak akurat dan merugikan negara.

Trump juga mempertanyakan etika jurnalistik, menuding media tertentu gagal menjaga integritas dalam menyampaikan fakta kepada publik.

