AS-Israel Langgar Gencatan Senjata, Ketua Parlemen Iran: Negosiasi Tak Lagi Masuk Akal

Ilustrasi serangan terbaru Israel ke Lebanon. (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat tajam. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa proses negosiasi dengan Washington tidak lagi masuk akal setelah sejumlah pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata terjadi, bahkan sebelum pembicaraan resmi dimulai.
Dalam pernyataannya di platform X, Qalibaf menyebut Amerika Serikat kembali mengulang pola lama dengan melanggar komitmen yang telah disepakati.
“Sejak awal kami mengikuti proses ini dengan ketidakpercayaan, dan seperti yang diperkirakan, Amerika Serikat kembali melanggar komitmennya bahkan sebelum negosiasi dimulai,” ujarnya.
Tiga Pelanggaran yang Disorot Iran
Qalibaf mengungkap tiga poin utama dalam proposal damai Iran yang dinilai telah dilanggar.
Pertama, gencatan senjata di Lebanon tidak dijalankan. Ia menegaskan bahwa penghentian konflik di semua front, termasuk Lebanon, merupakan bagian dari kesepakatan. Hal ini juga sebelumnya disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif.
Kedua adalah pelanggaran wilayah udara Iran. Sebuah drone dilaporkan memasuki wilayah Iran dan berhasil ditembak jatuh di kota Lar, Provinsi Fars.
Terakhir, penolakan hak pengayaan uranium. Amerika Serikat dinilai tidak mengakui hak Iran untuk memperkaya uranium, yang merupakan salah satu poin penting dalam proposal.
“Tiga klausul utama telah dilanggar secara terang-terangan bahkan sebelum pembicaraan dimulai,” tegas Qalibaf.
Serangan Israel Jadi Pemicu Utama
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven