Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
06 April 2026, 23.50 WIB

13 Orang Tewas Akibat Serangan AS-Israel di Baharestan, Iran

Ilustrasi tentara Amerika menyerbu daratan Iran. (Ilustrasi/Gemini AI)

Ilustrasi tentara Amerika menyerbu daratan Iran. (Ilustrasi/Gemini AI)

JawaPos.com - Sedikitnya 13 orang tewas pada Senin (6/4) dini hari dalam serangan gabungan AS-Israel di wilayah Baharestan, provinsi Teheran, Iran. Gubernur Baharestan mengatakan korban jiwa berjatuhan ketika pasukan AS dan Israel membom dua unit perumahan di kota Qaleh Mir.

Dilansir dari Antara pada Senin (6/4), saat ini operasi pembersihan puing dan operasi pencarian serta penyelamatan di reruntuhan masih berlangsung.

Selain itu, suara ledakan juga terdengar sekitar tengah malam di ibu kota Teheran.

Pesawat tempur terlihat di langit kota dan ledakan terjadi di wilayah selatan dan barat kota itu

Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan mengenai kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut, di mana sistem pertahanan udara diaktifkan.

Dilaporkan juga bahwa dalam serangan yang dilakukan di Teheran sekitar dua jam sebelumnya itu, menjadikan Universitas Teknologi Sharif sebagai sasaran.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Iran: Ancaman AS Serang Energi Iran Kejahatan Perang - Image
Internasional

Iran: Ancaman AS Serang Energi Iran Kejahatan Perang

06 April 2026, 21.43 WIB

Iran Tegaskan Selat Hormuz Dibuka Jika Kerugian Perang Dibayar - Image
Internasional

Iran Tegaskan Selat Hormuz Dibuka Jika Kerugian Perang Dibayar

06 April 2026, 21.30 WIB

Situasi Masih Memanas, Inggris dan Arab Saudi Bahas Situasi Sekitar Iran - Image
Internasional

Situasi Masih Memanas, Inggris dan Arab Saudi Bahas Situasi Sekitar Iran

09 April 2026, 22.21 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore