Kabar Bahagia! Kim Ji Min Tengah Hamil Anak Pertama Setelah Menjalani Program IVF 

kim ji min (x @soompi)

JawaPos.com – Kabar bahagia dari Kim Ji Min dan Kim Jun Ho. dilansir dari dispatch, Kim Ji Min mengumumkan bahwa dirinya tengah mengandung anak pertama mereka.

Melalui unggahan di media sosial, ia membagikan momen penuh haru sekaligus mengungkap perjalanan yang akhirnya membawa mereka menjadi calon orang tua.

Kim Ji Min menulis, "Pada 2025 kami menjadi dua untuk selamanya, dan pada 2026 kami akhirnya menjadi tiga seperti yang selalu kami impikan."

Kim Ji Min mengungkapkan bahwa kehamilan tersebut berhasil diraih melalui program bayi tabung atau IVF dan terjadi pada percobaan pertama. Ia mengaku memulai program tersebut dengan dukungan penuh dari sang suami.

Keberhasilan itu menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi pasangan yang sebelumnya juga terbuka mengenai perjuangan mereka menjalani proses IVF.

Mereka menjelaskan alasan mengapa baru mengumumkan kabar tersebut kepada publik. Menurutnya, ia memilih menyimpan rahasia kehamilan hingga melewati masa awal yang dianggap lebih stabil.

Kini, setelah memasuki fase yang lebih aman, ia merasa lega dan bahagia bisa berbagi kabar tersebut dengan para penggemar. "Sekarang aku akhirnya bisa mengatakannya. Rasanya seperti memiliki segalanya di dunia ini," tulisnya.

Ucapan selamat pun membanjiri kolom komentar dari rekan-rekan sesama artis. Kim Hae Jun, Kang Jae Jun, Kim Seung Hye, hingga Park So Young menyampaikan doa dan kebahagiaan mereka atas kehadiran calon anggota baru di keluarga pasangan tersebut.

Banyak yang juga mengaku tidak sabar menantikan kelahiran "Durup".

Kim Ji Min dan Kim Jun Ho resmi menikah pada Juli 2025 setelah menjalin hubungan yang mendapat banyak dukungan dari publik.

Belum lama ini, Kim Ji Min juga secara terbuka membagikan bahwa dirinya sedang menjalani program IVF, sehingga kabar kehamilan ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh penggemar maupun rekan-rekannya di industri hiburan Korea.