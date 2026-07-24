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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.45 WIB

Rain dan Kim Tae Hee Nikmati Liburan Musim Panas di Hawaii Bersama Kedua Anak

kim tae hee dan rain (the chosun)
kim tae hee dan rain (the chosun
 
JawaPos.com - Pasangan selebritas Korea Selatan Rain dan Kim Tae Hee kembali menjadi perhatian publik setelah terlihat menikmati liburan musim panas bersama keluarga di Hawaii.
 
Momen kebersamaan mereka dengan kedua putri tercinta tersebar luas di media sosial dan langsung mengundang antusiasme para penggemar.
 
Pada 22 Juli, sejumlah akun penggemar Rain membagikan foto serta kesaksian warga yang bertemu langsung dengan keluarga tersebut di Hawaii.
 
Menurut unggahan yang beredar, Rain dan Kim Tae Hee tengah menghabiskan waktu liburan bersama kedua anak mereka, termasuk berbelanja kebutuhan di sebuah supermarket lokal.
 
Dalam foto-foto yang beredar, pasangan itu tampak menikmati aktivitas sederhana layaknya keluarga biasa.
 
Kim Tae Hee terlihat mengenakan topi cokelat dan masker sambil berjalan lebih dulu memilih barang belanjaan.
 
Sementara itu, Rain tampil santai dengan topi dan kacamata hitam sambil mendorong troli belanja, ditemani salah satu putri mereka yang berjalan di belakang.
 
Meski dikenal sebagai salah satu pasangan paling terkenal di industri hiburan Korea, Rain dan Kim Tae Hee tetap menjaga privasi keluarga mereka.
 
Karena itu, kemunculan keduanya bersama anak-anak di tempat umum menjadi momen yang cukup langka dan langsung menarik perhatian warganet. Banyak penggemar juga menyoroti bahwa kedua putri mereka kini tampak semakin besar.
 
Unggahan mengenai liburan keluarga ini pun dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial.
 
Tak sedikit penggemar yang memuji kesederhanaan pasangan tersebut saat menikmati waktu berkualitas bersama keluarga tanpa kemewahan yang berlebihan.
 
Rain dan Kim Tae Hee menikah pada 2017 dan telah dikaruniai dua putri. Selama bertahun-tahun, keduanya dikenal sebagai salah satu pasangan selebritas paling harmonis di Korea Selatan, dengan kehidupan keluarga yang jauh dari kontroversi dan selalu mendapat dukungan hangat dari para penggemar.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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