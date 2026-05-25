Jung Sisters Finally Back! Penampilan Jessica & Krystal di SNL Korea Jadi Sorotan

Jessica Jung dan Krystal Jung tampil bersama di SNL Korea. (Instagram @jessica.syj)

JawaPos.com - Jessica membuat penggemar Korea Selatan heboh setelah kembali muncul di acara variety Korea untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir.

Mantan member Girls Generation itu tampil dalam episode terbaru SNL Korea 8 bersama adiknya, Krystal.

Episode yang tayang pada 23 Mei 2026 tersebut menghadirkan Krystal sebagai host utama.

Salah satu segmen yang paling mencuri perhatian adalah sketsa komedi berjudul My Daughters Social Life.

Dalam sketsa itu, komedian Lee Soo Ji berperan sebagai ibu Krystal yang diam-diam memantau kehidupan sosial putrinya melalui kamera tersembunyi. Cerita berfokus pada kepribadian Krystal yang digambarkan sangat introvert.

Krystal diperlihatkan kesulitan menjalani interaksi sosial sederhana. Dalam satu adegan lucu, ia keluar rumah menuju kantor tetapi langsung kembali hanya karena bertemu tetangga di depan rumah.

Adegan lainnya menunjukkan Krystal terlalu malu berbicara saat pintu bus tidak terbuka di halte tujuan. Karena tidak berani meminta sopir berhenti, ia akhirnya turun di halte berikutnya.

Karakter Krystal juga digambarkan merasa stres saat berada di lift penuh sesak di jam sibuk. Ia bahkan disebut hanya bisa menerima telepon menggunakan naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Momen paling lucu terjadi ketika Krystal diam-diam makan bekal di kamar mandi kantor agar tidak perlu berbicara dengan rekan kerja.

Di tengah kekacauan suasana kantor, Jessica tiba-tiba muncul sebagai kakak perempuan Krystal yang sangat supel dan percaya diri. Kehadirannya langsung mengubah suasana sketsa menjadi lebih hidup.

Jessica dengan santai mengobrol dengan rekan kerja Krystal dan meminta mereka menjaga adiknya.

Ia juga bercanda menegur Krystal karena memakai pakaiannya tanpa izin, menciptakan pertengkaran kakak-adik yang terasa realistis.

Penampilan ini menjadi comeback penting bagi Jessica di televisi Korea setelah lama fokus berkarir di China dan luar negeri sejak keluar dari Girls’ Generation pada 2014.

Banyak penggemar mengaku nostalgia melihat chemistry Jung Sisters kembali muncul di layar kaca.