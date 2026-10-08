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Antara
Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Ikuti Jejak Alice Munro dan Saul Belllow, Pujangga Kanada Anne Carson Raih Nobel Sastra 2026

Tangkapan layar - Wawancara bersama pujangga asal Kanada Anne Carson. (ANTARA/@youtube nobel prize) - Image

Tangkapan layar - Wawancara bersama pujangga asal Kanada Anne Carson. (ANTARA/@youtube nobel prize)

JawaPos.com - Komite Nobel mengumumkan satu dari lima pemenangan penghargaan prestisius di dunia. Pada Kamis (8/10), Komite Nobel memutuskan untuk memberikan anugerah pemenangan Nobel Sastra 2026 kepada kepada penyair, penerjemah, dan profesor berkebangsaan Kanada Anne Carson.

Carson menjadi orang Kanada ketiga yang mendapat Nobel Sastra. Sebelum Carson, ada nama Saul Bellow yang memenanginya pada 1976 serta Alice Munro pada 2013.

Seperti disampaikan Komite Nobel melalui rilis persnya yang dimuat Antara Kamis (8/10), Carson dinilai pantas mendapat hadiah Nobel “atas karya-karyanya yang berani dan inovatif, yang melalui dialog jenaka dengan tradisi klasik telah menciptakan bentuk-bentuk baru bagi sastra kontemporer”.

Lahir pada 21 Juni 1950 di Toronto Kanada, Carson menyelesaikan pendidikan hingga doktoral di Universitas Toronto. Di samping mengajar di berbagai kampus, Carson juga aktif menghasilkan berbagai karya dalam bentuk prosa, puisi, hingga terjemahan.

Menurut Komite Nobel, hampir semua karya sastra Carson berpusat pada “persimpangan antara obsesi seorang ahli bahasa terhadap kata-kata dengan keinginan seorang pujangga menciptakan makna baru”.

Editor: Diar Candra
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