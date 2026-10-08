Ikuti Jejak Alice Munro dan Saul Belllow, Pujangga Kanada Anne Carson Raih Nobel Sastra 2026

Tangkapan layar - Wawancara bersama pujangga asal Kanada Anne Carson. (ANTARA/@youtube nobel prize)
JawaPos.com - Komite Nobel mengumumkan satu dari lima pemenangan penghargaan prestisius di dunia. Pada Kamis (8/10), Komite Nobel memutuskan untuk memberikan anugerah pemenangan Nobel Sastra 2026 kepada kepada penyair, penerjemah, dan profesor berkebangsaan Kanada Anne Carson.
Carson menjadi orang Kanada ketiga yang mendapat Nobel Sastra. Sebelum Carson, ada nama Saul Bellow yang memenanginya pada 1976 serta Alice Munro pada 2013.
Seperti disampaikan Komite Nobel melalui rilis persnya yang dimuat Antara Kamis (8/10), Carson dinilai pantas mendapat hadiah Nobel “atas karya-karyanya yang berani dan inovatif, yang melalui dialog jenaka dengan tradisi klasik telah menciptakan bentuk-bentuk baru bagi sastra kontemporer”.
Lahir pada 21 Juni 1950 di Toronto Kanada, Carson menyelesaikan pendidikan hingga doktoral di Universitas Toronto. Di samping mengajar di berbagai kampus, Carson juga aktif menghasilkan berbagai karya dalam bentuk prosa, puisi, hingga terjemahan.
Menurut Komite Nobel, hampir semua karya sastra Carson berpusat pada “persimpangan antara obsesi seorang ahli bahasa terhadap kata-kata dengan keinginan seorang pujangga menciptakan makna baru”.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022