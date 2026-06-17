Industri Kecantikan Bidik Kebutuhan Pemilik Rambut Helai Tipis

JawaPos.com — Pemilik rambut helai tipis kini menjadi salah satu segmen yang semakin diperhatikan industri kecantikan. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan paparan faktor eksternal seperti polusi, sinar matahari, serta penggunaan alat penata rambut, kebutuhan akan produk perawatan yang mampu menjaga kesehatan rambut tanpa membuatnya terasa berat atau mudah lepek terus mengalami peningkatan.

Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dirancang lebih spesifik untuk menjawab kebutuhan konsumen dengan karakteristik rambut tersebut.

Salah satunya Jenama perawatan rambut, Ellips dari Kino meluncurkan Ellips Hair Vitamin Ultra Light, hair vitamin pertama dari Ellips yang diformulasikan khusus untuk rambut helai tipis dengan fokus anti-lepek. Dengan formula ultra ringan, produk ini hadir untuk menjawab kebutuhan perempuan aktif akan perawatan rambut yang mampu memberikan nutrisi dan menyerap dengan optimal tanpa meninggalkan residu lengket sehingga volume rambut tetap terjaga setelah beraktivitas.

Pamella Yuvita, Brand Manager Ellips, menegaskan komitmen brand untuk untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan perempuan Indonesia. "Kami sering mendengar cerita dari para hijabers dan perempuan aktif yang frustrasi karena rambut mereka langsung flat dan lepek setelah setengah hari beraktivitas. Ellips ingin menghentikan dilema itu. Kita tidak harus mengorbankan nutrisi rambut hanya demi menghindari lepek," ujar Pamella.

Secara umum, rambut helai tipis cenderung lebih mudah kehilangan volume dan terlihat flat karena lebih rentan terbebani oleh minyak alami maupun residu produk dibandingkan dengan jenis rambut lainnya. Selain itu, aktivitas sehari-hari membuat rambut terus terpapar sinar matahari, polusi, serta panas dari alat styling yang dapat memengaruhi kondisi dan kesehatan rambut. Karena itu, perlindungan rambut kini menjadi bagian penting dari rutinitas perawatan rambut modern.

Melalui kombinasi nutrisi dan perlindungan dalam formula ultra ringan, Ellips Hair Vitamin Ultra Light memungkinkan perempuan menikmati manfaat hair vitamin dengan penyerapan yang optimal dan rambut tetap terasa ringan serta bervolume.

“Melalui Ellips Hair Vitamin Ultra Light, kami menghadirkan kombinasi nutrisi dengan tekstur ultra ringan yang menjawab kebutuhan perempuan modern dan sebagai hair vitamin pertama dari Ellips yang diformulasikan khusus untuk rambut helai tipis dengan fokus anti-lepek," tutup Pamella.

Ellips Hair Vitamin Ultra Light pertama kali diperkenalkan kepada publik dalam ajang TikTok ForYouBeauty 2026 yang berlangsung pada 12–14 Juni 2026. Kehadiran produk ini mendapat respons positif dari para pengunjung, khususnya perempuan aktif dan pemilik rambut helai tipis yang menginginkan perawatan rambut bernutrisi dengan sensasi ringan dan anti-lepek.