Haji
Nur Ulfainyy
Selasa, 2 Juni 2026 | 21.19 WIB

Gubernur Khofifah Apresiasi Layanan Imigrasi Seamless Corridor

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan jamaah haji Kloter I Debarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo. (Nur Ulfainyy/JawaPos.com)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan jamaah haji Kloter I Debarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo. (Nur Ulfainyy/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut kepulangan 378 jamaah haji Kloter I Debarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo di Asrama Haji Surabaya, Senin (1/6) malam.

Setiba di Asrama Haji, para jamaah menjalani pemeriksaan melalui layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum melanjutkan proses kedatangan.

Khofifah bersyukur seluruh jamaah tiba di tanah air dalam kondisi sehat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dia berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji mabrur dan mabruroh serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Khofifah mengapresiasi inovasi layanan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui penerapan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian saat kepulangan jamaah haji.

Menurut dia, teknologi berbasis biometrik tersebut memungkinkan jamaah melewati pemeriksaan imigrasi tanpa antre panjang maupun menunjukkan paspor secara manual, karena identifikasi dilakukan melalui pemindaian iris mata.

“Teknologi ini memberikan kemudahan dan percepatan layanan bagi jamaah haji dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Mantan menteri sosial itu mengajak seluruh jamaah mendoakan jamaah haji asal Jawa Timur yang wafat di Tanah Suci serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

Selain itu, dia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, mulai dari proses pemberangkatan, pelayanan di Arab Saudi, hingga pemulangan ke Indonesia.

Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, M. As'adul Anam, melaporkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lebih baik, terutama dari aspek kesehatan jamaah.

