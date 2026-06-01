Jamaah Haji Meninggal Turun Signifikan, Istithaah Kesehatan Haji 2027 Disiapkan Lebih Awal

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf (pakai masker hitam) berbincang dengan jamaah haji Indonesia yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Pengetatan istithaah Kesehatan haji tahun ini berbuah manis. Jumlah jamaah meninggal turun, namun masih ada catatan soal jamaah yang sakit.
“Sampai hari ini alhamdulillah tingkat jemaah yang meninggal sudah turun hampir separuh,” terang Menteri Haji dan umrah RI Mochamad Irfan Yusuf, Minggu (31/5).
Meski enggan menyebut angka, namun Irfan memastikan jumlahnya turun separuh bila dibandingkan periode yang sama di musim haji tahun lalu.
Yang masih mencadi catatan, lanjut Irfan, adalah jamaah yang sakit. “Ada beberapa jamaah kita yang begitu sampai di sini langsung masuk rumah sakit,” lanjutnya.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa pengetatan standar istithaah Kesehatan haji Indonesia belum terlalu signifikan
Penerapan standar baru istithaah haji belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik di beberapa daerah.
Sering kali petugas di lapangan berhadapan dengan realita sosiokultural. Salah satunya adalah rasa segan ketika menghadapi calon jamaah haji lansia.
Hal itu tidak lepas dari lamanya masa tunggu antrean haji, sehingga membuat Sebagian jamaah haji baru bisa berangkat saat sudah lansia.
“Kita paham mereka menunggu tunggu lama, tapi kita juga paham bahwa kita juga perlu orang-orang yang sehat,” tutur Irfan.
Tidak masalah berapapun usia jamaah yang berangkat. Yang penting adalah kondisi kesehatannya.
