Menhaj Irfan Antar Jamaah Haji Indonesia Pulang ke Tanah Air, Minta Maskapai Jangan Ada Delay

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyalami jamaah haji lansia yang bersiap pulang ke tanah air di bandara King Abdulaziz Jeddah, Senin (1/6/2025). (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Menteri Haji dan Umrah Indonesia Mochamad Irfan Yusuf mengantar langsung kepulangan kloter-kloter awal jamaah haji Indonesia ke tanah air, Senin (1/6) dini hari Waktu Arab Saudi (WAS).
Selain memberikan souvenir secara simbolis, Irfan juga menyapa sejumlah jamaah haji yang bersiap kembali usai menunaikan rukun Islam kelima.
Atas nama Kementerian Haji dan Umrah yang melayani para jamaah haji Indonesia, Irfan menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan selama para jamaah berada di tanah suci.
“Mungkin ada petugas kami yang karena terlalu capek sehingga tidak terlalu ramah, saya sebagai penanggung jawab terakhir mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya di bandara King Abdulaziz Jeddah, Senin (1/6) dini hari Waktu Arab Saudi.
Dalam kesempatan itu, Irfan mengingatkan dua maskapai yang melayani jamaah haji Indonesia untuk menjaga on time performance di setiap penerbangan.
“Tidak ada keterlambatan-keterlambatan yang tidak perlu. Apalagi harus delay sampai berganti hari,” ujarnya
Ia juga mengapresiasi kedisiplinan jamaah haji dalam mempersiapkan kepulangan mereka ke tanah air. Juga para petugas haji yang memberikan pelayanan pada jamaah haji.
Usai berbincang dengan para jamaah, Irfan mengatakan bahwa para jamaah haji terlihat senang dan gembira atas layanan haji tahun ini.
“Kami berusaha sekuat tenaga mewujudkan layanan terbaik dan alhamdulillah jamaah juga bisa merasakan upaya-upaya kita,” lanjutnya.
Ke depan, ia berjanji mengevaluasi seluruh kekurangan yang ada dalam pelayanan haji tahun ini.
