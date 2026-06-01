Puncak Haji Usai, Menhaj Irfan Yusuf Beri Siapkan Perbaikan Layanan di Mina

JawaPos.com – Selesai sudah rangkaian puncak ibadah haji 2026. Meski masih ada sebagan jamaah haji yang baru akan melaksanakan tawaf Ifadah, Sa’i, dan tahalul tsani.

Menteri haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf terlihat lega, meski tampak mengalami kelelahan usai memimpin jalannya rangkaian puncak ibadah haji selama lima hari.

Namun, ia memberi catatan khusus soal situasi di Mina. “Jujur untuk Mina kemarin saya jauh dari puas. Sehingga tahun depan harus kita cermati lagi bagaimana pergerakan di Mina,” terangnya, Minggu (31/5) di Makkah.

Sebab, tenda-tenda di Mina memang sangat terbatas jumlahnya, dan harus menampung jamaah haji dalam jumlah besar.

Karena itu, perlu pengaturan layanan yang lebih cermat pada musim haji tahun depan, untuk mengantisipasi kondisi yang ada.

“Mina ini memang sangat terbatas, sementara jamaahnya setiap tahun berusaha ditambah oleh Saudi, sehingga kita harus benar-benar cermat di sini,” lanjutnya.

Meski demikian, secara umum dia menyebut fase pemulangan jamaah haji dari Mina berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari target.

“Pada pukul 15.00 (Sabtu) waktu Arab Saudi, seluruh jamaah haji Indonesia yang berada di Mina telah diberangkatkan kembali menuju hotel masing-masing di Makkah,” tuturnya.

Mereka adalah jamaah haji Indonesia yang mengambil nafar tsani. Ada sekitar 65 ribu jamaah yang mengambil nafar tsani.