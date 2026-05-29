Polytron Rilis Laptop Luxia R5, Andalkan Ryzen 5 dan RAM yang Masih Bisa Di-upgrade

JawaPos.com - Polytron resmi memperkenalkan laptop terbaru bernama Luxia R5 yang menyasar pasar pengguna produktif di kelas menengah. Laptop ini hadir dengan prosesor AMD Ryzen 5 7430U, layar 14 inci WUXGA, serta dukungan upgrade RAM dan SSD yang kini mulai jarang ditemukan di laptop tipis modern.

Peluncuran perangkat ini terjadi di tengah kondisi pasar elektronik yang menghadapi tekanan harga komponen global dan penurunan daya beli masyarakat. Situasi tersebut membuat produsen mulai mencari formula perangkat yang tetap kompetitif dari sisi spesifikasi tanpa masuk ke rentang harga terlalu tinggi.

Polytron mencoba masuk lewat kombinasi performa harian, fleksibilitas upgrade, dan fitur perlindungan tambahan. Head of Group Product Audio Video Polytron, Bambang Athung, mengatakan Luxia R5 dirancang untuk pengguna yang membutuhkan perangkat kerja maupun belajar dengan performa stabil.

“Kami merancang Polytron Luxia R5 agar bisa menjadi titik temu sempurna bagi siapa saja yang mendambakan laptop kencang dan smooth, tapi tetap dengan harga yang sangat bersahabat,” ujar Bambang Athung di Jakarta baru-baru ini.

Ryzen 5 7430U jadi Andalan untuk Aktivitas Harian Dari sisi dapur pacu, Polytron membekali Luxia R5 dengan AMD Ryzen™ 5 7430U yang dipadukan grafis AMD Radeon™ terintegrasi.

Spesifikasi tersebut menempatkan laptop ini di segmen produktivitas harian, termasuk untuk membuka banyak tab browser, video conference, pengolahan dokumen, hingga editing ringan.

Polytron juga menyematkan RAM 8GB DDR4 dan penyimpanan 256GB SSD sebagai konfigurasi bawaan. Meski bukan laptop yang ditujukan untuk kebutuhan gaming berat atau editing profesional, kombinasi spesifikasi tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan kerja hybrid dan aktivitas multitasking standar pengguna saat ini.