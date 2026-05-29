Polytron Rilis Laptop Luxia R5, Andalkan Ryzen 5 dan RAM yang Masih Bisa Di-upgrade

AMD Ryzen 5 tukangi jeroan laptop Polytron. (Istimewa)
JawaPos.com - Polytron resmi memperkenalkan laptop terbaru bernama Luxia R5 yang menyasar pasar pengguna produktif di kelas menengah. Laptop ini hadir dengan prosesor AMD Ryzen 5 7430U, layar 14 inci WUXGA, serta dukungan upgrade RAM dan SSD yang kini mulai jarang ditemukan di laptop tipis modern.
Peluncuran perangkat ini terjadi di tengah kondisi pasar elektronik yang menghadapi tekanan harga komponen global dan penurunan daya beli masyarakat. Situasi tersebut membuat produsen mulai mencari formula perangkat yang tetap kompetitif dari sisi spesifikasi tanpa masuk ke rentang harga terlalu tinggi.
Polytron mencoba masuk lewat kombinasi performa harian, fleksibilitas upgrade, dan fitur perlindungan tambahan. Head of Group Product Audio Video Polytron, Bambang Athung, mengatakan Luxia R5 dirancang untuk pengguna yang membutuhkan perangkat kerja maupun belajar dengan performa stabil.
“Kami merancang Polytron Luxia R5 agar bisa menjadi titik temu sempurna bagi siapa saja yang mendambakan laptop kencang dan smooth, tapi tetap dengan harga yang sangat bersahabat,” ujar Bambang Athung di Jakarta baru-baru ini.
Dari sisi dapur pacu, Polytron membekali Luxia R5 dengan AMD Ryzen™ 5 7430U yang dipadukan grafis AMD Radeon™ terintegrasi.
Spesifikasi tersebut menempatkan laptop ini di segmen produktivitas harian, termasuk untuk membuka banyak tab browser, video conference, pengolahan dokumen, hingga editing ringan.
Polytron juga menyematkan RAM 8GB DDR4 dan penyimpanan 256GB SSD sebagai konfigurasi bawaan. Meski bukan laptop yang ditujukan untuk kebutuhan gaming berat atau editing profesional, kombinasi spesifikasi tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan kerja hybrid dan aktivitas multitasking standar pengguna saat ini.
Selain itu, salah satu aspek yang cukup menarik dari Luxia R5 adalah dukungan upgrade hardware. Saat banyak laptop modern mulai menggunakan RAM tanam, perangkat ini masih menyediakan opsi peningkatan RAM hingga 32 GB dan ekspansi SSD sampai 2TB.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek