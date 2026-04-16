KLA Computer Resmikan Cabang ke-13 di Purwokerto, Sasar Mahasiswa dan Pekerja

JawaPos.com – KLA Computer resmi membuka cabang barunya di Purwokerto pada Rabu (15/4/2026). Peresmian ditandai dengan prosesi potong pita sebagai simbol dimulainya operasional toko yang berlokasi di Jalan Overste Isdiman No 16, Jatiwinangun.

Pembukaan cabang ini menjadi bagian dari langkah ekspansi KLA Computer yang telah beroperasi selama sekitar dua dekade. Toko laptop Purwokerto ini merupakan cabang ke-13 yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta, dengan kantor pusat berada di Semarang.

Store Manager KLA Computer Purwokerto, Andaya Fratama, mengatakan kehadiran toko ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kota yang terus berkembang, khususnya kalangan mahasiswa dan pekerja.

“Purwokerto ini kan kota yang berkembang, ada banyak mahasiswa dan aktivitas ekonomi yang terus tumbuh. Kami ingin hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perangkat komputer yang lengkap dan terjangkau,” ujarnya.

KLA Computer menawarkan beragam produk, mulai dari laptop sebagai produk utama, PC rakitan, aksesoris komputer, hingga tablet. Toko ini mengusung konsep ritel modern yang memungkinkan pelanggan mencoba langsung produk sebelum membeli.

Andaya menegaskan, pendekatan pelayanan yang diterapkan berfokus pada kebutuhan pelanggan, bukan sekadar mendorong penjualan.

“Kami tidak memaksakan brand tertentu. Kami akan tanya dulu kebutuhan dan budget customer, lalu kami sesuaikan dengan produk yang paling cocok,” jelasnya.

Selain itu, KLA Computer memberikan sejumlah layanan tambahan bagi pelanggan, seperti garansi software seumur hidup, garansi penggantian unit selama tujuh hari (selama bukan akibat kesalahan pengguna), serta layanan instalasi aplikasi tanpa biaya.

Perusahaan juga menyediakan program perlindungan tambahan untuk perangkat yang mengalami kerusakan akibat cairan atau benturan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.