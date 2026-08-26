Penjualan Mobil Menguat, Industri Pembiayaan Bersiap Menangkap Peluang

JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tetap terjaga ikut membuka ruang bagi industri pembiayaan kendaraan.

Peluang tersebut turut dibidik Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Financial (TAF) dalam ajang GIIAS Surabaya 2026.

GIIAS Surabaya 2026 berlangsung di Grand City Convex Surabaya pada 26–30 Agustus 2026.

Kehadiran ACC dan TAF menjadi bagian dari rangkaian GIIAS The Series 2026 sekaligus upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

Project Director ACC-TAF GIIAS 2026 sekaligus Chief Marketing and Sales Officer ACC, Tan Chian Hok, mengatakan, kondisi ekonomi dan perkembangan pasar otomotif Jawa Timur menjadi faktor yang diperhatikan dalam melihat potensi pembiayaan kendaraan.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil secara wholesale nasional sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 517.742 unit. Angka tersebut meningkat 18,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat perekonomian provinsi tersebut tumbuh 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.