LPS Lantik Pejabat Baru, Perkuat Organisasi melalui Sistem Meritokrasi Independen

JawaPos.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan organisasi. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, pada Selasa (21/7), sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPS melalui penerapan sistem meritokrasi yang independen.

Pada kesempatan tersebut, LPS melantik tiga pejabat Direktur Eksekutif setingkat eselon I. Dari jumlah tersebut, dua pejabat memperoleh promosi jabatan, yaitu Hafidz Ashady sebagai Direktur Eksekutif Keuangan dan Investasi LPS serta R. Rizka S. Kurniawan sebagai Direktur Eksekutif Perencanaan Strategis, Penganggaran, dan Riset LPS. Sementara itu, satu pejabat menjalani mutasi jabatan, yakni Ridwan Nasution sebagai Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Pengaturan Bank LPS.

Selain itu, LPS juga melantik lima pejabat Direktur Group setingkat eselon II. Dua di antaranya merupakan mutasi jabatan, yaitu Tri Wahyuni sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal LPS dan Sofyan Baehaqie sebagai Direktur Group Resolusi dan Hubungan Investor Bank LPS. Adapun tiga pejabat lainnya memperoleh promosi jabatan, yaitu Johan Krisnamurti sebagai Direktur Group Penanganan Klaim Bank, Heady Anggoro Mukti sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Group Pengaturan Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Arsandi Akhmad sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Group Pengembangan dan Operasional Teknologi Informasi.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisioner LPS, termasuk Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS yang membidangi sumber daya manusia, hukum, keuangan, serta pembidangan internal lainnya.

Usai pelantikan, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menegaskan bahwa promosi dan mutasi jabatan merupakan bagian penting dari pengembangan organisasi sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja pegawai.

"Kami meyakini bahwa organisasi yang kuat dibangun oleh insan-insan terbaik yang diberikan kesempatan untuk terus berkembang. Karena itu, setiap promosi dan mutasi di LPS dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi sebagai bentuk penghargaan atas kompetensi, integritas, dan kinerja, sekaligus sebagai upaya menyiapkan pemimpin-pemimpin LPS di masa depan," ujar Farid Azhar Nasution di Kantor Pusat LPS, Jakarta, Selasa (21/7/2026).