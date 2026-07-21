Bantu Likuiditas Bank Daerah, Purbaya Pertimbangkan Taruh Dana Pemerintah di BPD

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, membuka peluang untuk mendapatkan penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti yang diberikan kepada himpunan bank negara (Himbara).
“Saya coba lihat nanti bisa tidak saya taruh langsung uang Sebagian di bank-bank pemda (pemerintah daerah), BPD itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/7).
Purbaya mengatakan, rencana tersebut muncul karena sejumlah BPD mengalami permasalahan terkait dengan kredit dan likuidasi.
Ia menyebut, disimpannya dana pemerintah pada Bank Himbara atau bank dengan kategori buku IV diharapkan dapat membantu industry keuangan dalam hal manajemen dana tunai atau cash.
“Hal itu bisa membantu ke bank buku IV, nanti itu harusnya pelan-pelan turun ke buku III dan buku I,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menambah alokasi penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Bank dibawah Badan Usaha Milik Negara (Himbara) atau Himpunan Bank Negara (Himbara) hingga Rp 400 triliun.
Purbaya mengatakan total dana SAL yang ditempatkan di Bank Himbara akan bertambah dari Rp 300 triliun menjadi Rp 400 triliun.
"Jadi, Rp 400 triliun. Rp 200 triliun sampai akhir tahun (tenor), yang Rp 100 triliun lebih pendek sedikit, yang Rp 100 triliun fleksibel," ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6).
Purbaya mengatakan, penambahan SAL ke bank Himbara dilakukan setelah adanya laporan mengenai kondisi likuiditas perbankan yang sudah mulai tergerus.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026