Tulis Lirik Sendiri, Nam Yoo-jung Siapkan ‘Self-Introduction’ untuk Comeback

JawaPos.com – Nam Yoo-jung bersiap kembali dengan karya terbaru yang terasa lebih personal. Ia akan merilis single baru berjudul ‘Self-Introduction’ pada 2 September 2026.
Menjelang perilisan, Nam Yoo-jung telah membagikan teaser video musik melalui media sosial pada sore hari 31 Agustus, seperti dilaporkan Dispatch.
Teaser tersebut memperlihatkan rutinitas sehari-hari Nam Yoo-jung yang tampak monoton. Tempat tidur menjadi pusat ruangan, sementara area kantor berada di salah satu sisi dan salon rambut di sisi lainnya.
Gambaran sederhana tersebut seolah merefleksikan keseharian yang berulang sekaligus menjadi petunjuk mengenai suasana yang ingin dibangun melalui lagu barunya.
‘Self-Introduction’ lahir dari realitas anak muda yang terus dituntut untuk menjelaskan dan membuktikan dirinya kepada orang lain. Nam Yoo-jung tidak hanya menyanyikan lagu tersebut, tetapi juga ikut menulis liriknya sendiri.
Keterlibatan tersebut membuat pesan dalam lagu terasa lebih dekat dengan pengalaman dan sudut pandangnya sebagai seorang anak muda yang menghadapi berbagai tuntutan kehidupan.
Sebelumnya, Nam Yoo-jung telah menunjukkan sisi musikal yang berbeda melalui proyek trilogi remake. Ia memberikan warna baru pada lagu Jewelry ‘I Really Like You’, ‘Prince of the Sea’ milik Park Myung-soo, serta ‘Invitation’ milik Uhm Jung-hwa. Ketiga lagu tersebut diinterpretasikan kembali dengan gaya khasnya.
Selain aktif merilis musik, Nam Yoo-jung juga terus memperluas aktivitasnya di atas panggung. Pada 22 Agustus lalu, ia tampil dalam festival Waterbomb Sokcho 2026 dan ikut memeriahkan suasana acara. Kini, energi tersebut berlanjut melalui karya terbaru yang siap diperkenalkan kepada para pendengar.
Dengan lirik yang ditulis berdasarkan realitas anak muda dan konsep video musik yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, ‘Self-Introduction’ menjadi karya yang memperlihatkan sisi Nam Yoo-jung yang lebih jujur dan personal. Single tersebut akan resmi dirilis pada 2 September di berbagai platform musik.
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Jawa Pos
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