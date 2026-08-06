Tunjukkan Konsep Baddie, Girlgrup aespa dan Ty Dolla $ign Kolaborasi dalam Lagu B-side ‘Switchblade’

Dolla $ign dan aespa. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Sedang menapaki tangga popularitas, girlgrup Korea aespa hadir dengan video musik baru yang lebih spektakuler.
Dikutip dari Soompi, Kamis (6/8), kali ini mereka berkolaborasi dengan penyanyi Ty Dolla $ign, yang merilis lagu berjudul Switchblade
Karya itu merupakan salah satu lagu B-side dari album kedua mereka yang baru saja dirilis, LEMONADE.
Menampilkan artis hip-hop ternama Ty Dolla $ign, Switchblade adalah lagu bergenre electronic dance yang mengibaratkan transformasi seseorang.
Perubahan seseorang itu, yang berarti dalam berbagai situasi layaknya pisau lipat (*switchblade*), sekaligus menonjolkan fleksibilitas dan kekuatan.
Dalam video musik, anggota aespa tampil baddie dengan gaya pakaian yang menyegarkan beda dari konsep sebelumnya.
Mereka juga menunjukkan karakter vocal luar biasa yang memikat penggemar, musik yang ditampilkan pun menaikkan perasaan senang.
Tyrone William Griffin Jr., atau Ty Dolla Sign, berprofesi sebagai seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman asal Amerika Serikat.
Ia diketahui lahir dan besar di Los Angeles, California, Griffin mulai dikenal berkat penampilannya sebagai bintang tamu dalam singel tahun 2010 milik sesama rapper asal California, YG, yang berjudul "Toot It and Boot It.
Ternyata lagu itu berhasil masuk ke chart Billboard Hot 100, dan ia pun mulai dikenal sebagian masyarakat.
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