CEO One Hundred Cha Ga-won Jalani Sidang Penahanan, Diduga Terlibat Kasus Penipuan Rp300 Miliar

cha ga won (x @koreanpopbase)
JawaPos.com – Cha Ga-won, CEO One Hundred, menghadapi momen krusial setelah menjalani sidang pemeriksaan prapenahanan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada 3 Agustus.
Sidang yang dipimpin Hakim Bu Dong-sik itu berlangsung selama sekitar dua jam 45 menit, untuk menentukan apakah permohonan penahanannya akan dikabulkan.
Menurut dispatch, setelah pemeriksaan, Cha Ga-won meninggalkan ruang sidang dengan ekspresi serius.
Ia langsung menaiki kendaraan tahanan tanpa memberikan tanggapan atas pertanyaan wartawan.
Sebelumnya, saat tiba di pengadilan ia hanya menyatakan akan memberikan penjelasan secara jujur di hadapan hakim dan memilih bungkam ketika ditanya mengenai dugaan kegagalan menjalankan proyek setelah menerima dana di muka.
CEO One Hundred tersebut diduga melanggar Undang-Undang tentang Pemberatan Hukuman atas Kejahatan Ekonomi Tertentu dengan tuduhan penipuan.
Menurut penyelidikan, Cha menawarkan proyek bisnis yang memanfaatkan hak kekayaan intelektual para artis di bawah naungan agensinya kepada Nomus Co., Ltd. dan menerima pembayaran di muka sebesar 24,2 miliar won, namun proyek tersebut diduga tidak pernah direalisasikan.
Cha juga menghadapi dugaan kasus lain terkait dana uang jaminan. Ia dituduh menerima sekitar 5,4 miliar won setelah menjanjikan akan menandatangani kontrak sewa rumah atas nama sejumlah kenalannya, tetapi kesepakatan tersebut disebut tidak pernah dipenuhi sebagaimana yang dijanjikan.
Kasus ini sempat mengalami proses panjang. Sebelumnya, pihak kejaksaan dua kali menolak permohonan surat perintah penahanan yang diajukan oleh Divisi Investigasi Regional Badan Investigasi Kejahatan Keuangan Kepolisian Metropolitan Seoul.
Setelah dilakukan penyelidikan tambahan, termasuk penelusuran rekening dan analisis lebih mendalam terhadap hubungan kontraktual, aparat penegak hukum akhirnya kembali mengajukan permohonan penahanan untuk ketiga kalinya.
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