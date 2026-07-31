Agensi Hwang Jung Min Tempuh Jalur Hukum usai Muncul Tuduhan Kehidupan Pribadi

JawaPos.com – Agensi Hwang Jung Min, SEM Company, angkat bicara menyusul beredarnya tuduhan mengenai kehidupan pribadi sang aktor di media sosial.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 30 Juli, agensi membantah tuduhan tersebut sekaligus menegaskan bahwa mereka telah mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan konten tersebut.

Dikutip dari soompi, menurut SEM Company, orang yang mengunggah tuduhan itu merupakan individu yang telah lama diduga melakukan aksi stalking dan pelecehan terhadap Hwang Jung Min.

Agensi mengungkapkan bahwa Hwang Jung Min telah mengajukan laporan pidana terhadap orang tersebut, dan pengadilan sebelumnya telah tiga kali menjatuhkan tindakan sementara, termasuk perintah pembatasan terhadap terduga pelaku.

Selain itu, pelaku juga telah dinyatakan bersalah atas kasus stalking dan dijatuhi hukuman denda sebesar 3 juta won.

Agensi menegaskan bahwa tuduhan mengenai kehidupan pribadi Hwang Jung Min tidak berdasar. Mereka juga menyatakan akan mengambil tindakan hukum tambahan terhadap penyebaran informasi palsu, fitnah, maupun unggahan yang telah dimanipulasi dan berpotensi merusak nama baik sang aktor.

SEM Company meminta publik agar tidak mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Agensi menekankan bahwa penyebaran rumor semacam itu dapat menimbulkan kerugian serius, baik bagi artis maupun pihak-pihak terkait, sehingga mereka akan merespons setiap pelanggaran dengan tegas sesuai jalur hukum.

Pernyataan ini dirilis di tengah perhatian publik terhadap Hwang Jung Min yang saat ini tengah aktif mempromosikan film terbarunya.