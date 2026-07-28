Karimata dan Krakatau Satu Panggung di JGTC The City Series, Suguhkan Kolaborasi Langka untuk Pecinta Jazz

Jumpa pers Jazz Goes To Campus (JGTC) The City Series edisi kedua. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Jazz Goes To Campus (JGTC) The City Series mempertemukan dua legenda musik jazz Indonesia, yakni Karimata dan Krakatau dalam satu panggung. Konser spesial ini akan digelar pada Jumat, 31 Juli 2026 sekitar pukul 19.00–21.00 WIB di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
Gelaran ini menjadi bagian dari perjalanan menuju dua momentum bersejarah, yakni 50 tahun Jazz Goes To Campus dan 500 tahun Kota Jakarta. Melalui kolaborasi dua grup jazz legendaris tersebut, JGTC ingin menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga merekam perjalanan panjang perkembangan musik jazz di Indonesia.
Sebelumnya, The City Series sukses menggelar edisi perdana pada April 2026 dengan menampilkan aransemen karya para musisi ternama Indonesia seperti Erwin Gutawa, Tohpati, Adra Karim, dan Ari Renaldi yang dibawakan dalam format Bandung Jazz Orchestra Big Band. Kesuksesan itu menjadi pijakan bagi JGTC untuk kembali menghadirkan konsep yang lebih istimewa pada volume kedua kali ini.
Pada konser kali ini, Karimata dan Krakatau tidak hanya membawakan lagu-lagu andalan mereka. Para penonton juga akan disuguhkan sejumlah penampilan eksklusif yang dirancang khusus untuk acara ini. Mulai dari battle performance, kolaborasi lintas personel, hingga sesi tukar repertoar yang mempertemukan karakter musikal kedua grup dalam satu panggung.
Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi penikmat jazz. Bukan sekadar konser, pertunjukan ini menjadi ruang pertemuan antara sejarah, kreativitas, dan eksplorasi musik yang telah membentuk identitas jazz di Tanah Air selama beberapa dekade.
Menariknya, nuansa budaya Betawi juga akan menjadi elemen penting dalam pertunjukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Jakarta yang tengah menyambut usia 5 abad. Perpaduan musik jazz dengan sentuhan budaya lokal diharapkan mampu memperkuat pesan bahwa jazz dapat tumbuh berdampingan dengan kekayaan budaya Nusantara.
Gilang Ramadhan selaku drummer Krakatau menyambut antusias disatukannya Krakatau dengan Karimata dalam satu panggung. Pasalnya, momen seperti ini jarang sekali terjadi selama puluhan tahun berkarya.
"Terakhir di tahun 87 atau 88 kalau nggak salah. Saat itu kami tampil bersama-sama di Surabaya. Alhamdulillah di tanggal 31 Juli nanti kami akan tampil bersama, Krakatau dan Karimata. Exciting, ini jawaban dari banyak pertanyaan yang sudah menanyakan kepada saya kapan tampil bareng lagi," kata Gilang dalam jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
Selain penampilan Karimata dan Krakatau, konser juga akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi dan penyanyi. Mereka adalah Ricky Basuki, Lydia Nursaid, dan Harvey Malaihollo.
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