Setelah 10 Tahun, Poster Ikonik La La Land Akhirnya Diperbaiki demi Ryan Gosling

JawaPos.com - Hampir satu dekade menjadi bahan penyesalan Ryan Gosling, poster ikonik film La La Land mendapat pembaruan resmi.

Dilansir dari Variety, Lionsgate merilis desain terbaru untuk memperingati 10 tahun film musikal peraih Oscar tersebut dengan satu perubahan kecil yang langsung mencuri perhatian penggemar: posisi tangan Gosling kini telah diperbaiki.

Dalam poster original, Ryan Gosling dan Emma Stone tampil menari di bawah langit malam Los Angeles. Namun, posisi tangan kanan Gosling terlihat datar dan berbeda dari koreografi yang seharusnya.

Selama bertahun-tahun, sang aktor mengaku keputusan spontan itu menjadi salah satu hal yang terus menghantuinya setiap kali melihat poster film tersebut.

Pada wawancara tahun 2024, Gosling mengungkapkan seluruh penari sebenarnya diminta mengangkat tangan dengan posisi yang sama. Namun ia memilih mengubah posenya karena merasa akan terlihat lebih keren.

Belakangan, ia justru menyesali keputusan tersebut dan bahkan menjulukinya sebagai "La La Hand", karena menurutnya pose itu merusak energi keseluruhan gambar.

Melalui poster edisi ulang tahun ke-10, posisi tangan Gosling kini disesuaikan sehingga tampak lebih selaras dengan pose Emma Stone.

Perubahan yang tampak sederhana ini langsung menjadi perbincangan di media sosial, terutama di kalangan penggemar yang telah lama mengetahui cerita di balik "kesalahan kecil" tersebut.

Perilisan poster baru ini menjadi bagian dari perayaan satu dekade La La Land, yang akan kembali diputar di bioskop Dolby Cinema AMC Theatres mulai 16 Agustus.