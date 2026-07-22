Son Dongwoon Kembali ke Panggung Musikal, Perankan Kim Ok Gyun di Gone Tomorrow

JawaPos.com - Son Dongwoon dari Highlight akan kembali menunjukkan kemampuan akting panggungnya.

Penyanyi sekaligus aktor musikal itu resmi bergabung dalam produksi peringatan 10 tahun musikal Gone Tomorrow, yang akan mulai dipentaskan pada 15 September di Hongik Daehangno Art Center Grand Theater, Seoul.

Dilansir dari Allkpop, Son Dongwoon akan memerankan Kim Ok Gyun, tokoh revolusioner Korea yang menjadi pusat cerita.

Musikal Gone Tomorrow terinspirasi dari kisah kehidupan Kim Ok Gyun setelah kegagalan Kudeta Gapsin dan menyoroti konflik, pilihan hidup, serta perjuangannya hingga akhir hayat.

Sejak pertama kali dipentaskan pada 2016, karya ini telah beberapa kali kembali ke panggung berkat cerita dan kualitas produksinya yang mendapat apresiasi luas.

Son Dongwoon sendiri bukan nama baru di dunia teater musikal. Sejak memulai karier panggung pada 2012, ia telah tampil dalam sejumlah produksi populer seperti Catch Me If You Can, The Great Catsby RE:BOOT, Sandglass, Jeon Woo Chi, hingga Along With the Gods: The Underworld.

Pengalaman tersebut membuatnya dipercaya mampu menghidupkan karakter Kim Ok Gyun dengan emosi yang kuat serta kualitas vokal yang stabil.

Penampilan Son Dongwoon dalam Gone Tomorrow dijadwalkan berlangsung mulai 15 September hingga 29 November 2026.