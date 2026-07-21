Kim Moo Yul Akhirnya Sapa Penggemar Lewat Fan Meeting Resmi Pertamanya

JawaPos.com – Kim Moo Yul mengumumkan fan meeting resmi pertamanya sejak debut sebagai aktor.

Dilansir dari Allkpop, acara berjudul "2026 KIM MOO YUL 1st FANMEETING: Maju" ini akan digelar pada 23 Agustus 2026 di Gabin Art Hall, Seoul.

Momen ini menjadi kesempatan pertama bagi sang aktor untuk bertatap muka secara langsung dengan para penggemarnya dalam sebuah acara resmi.

Nama "Maju" dipilih oleh Kim Moo Yul. Karena memiliki makna "berhadapan" atau "bertemu secara langsung", mencerminkan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan hangat dengan para penggemar yang telah mendukung perjalanan kariernya selama bertahun-tahun.

Penjualan tiket fan meeting akan dilakukan secara eksklusif melalui Ticketlink. Penjualan umum dijadwalkan dibuka pada 24 Juli, dan diperkirakan akan mendapat sambutan tinggi mengingat ini merupakan fan meeting pertama Kim Moo Yul sejak memulai karier aktingnya.

Kim Moo Yul memulai debut lewat film Saigan dan terus membangun reputasinya melalui berbagai judul populer seperti War of the Arrows, Forgotten, The Gangster, the Cop, the Devil, The Devil's Deal, hingga The Roundup: Punishment.

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Ia juga memperkuat posisinya di layar kaca lewat drama Bad Guys: Vile City, Trolley, serta serial Netflix Juvenile Justice dan Sweet Home musim kedua dan ketiga.

Kim Moo Yul kembali mencuri perhatian lewat serial Netflix True Education, yang diadaptasi dari webtoon Naver.

Dalam drama tersebut, ia memerankan Na Hwa Jin, mantan anggota pasukan khusus sekaligus pengawas di Biro Perlindungan Hak Guru yang bertugas menegakkan keadilan di lingkungan sekolah.